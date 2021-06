ITK onkoloogiakeskust asub juhtima dr Elen Vettus

«Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloogiakeskus on väga heal tasemel, olla juhataja ühes kolmest Eesti onkoloogiakeskusest on väljakutse ja samas väga huvitav. Dr Ojamaa on teinud suurepärast tööd ja keskus töötab väga hästi,» ütles dr Vettus, lisades, et tal on mõtteid, millises suunas meeskonnaga areneda.

Tema sõnul on suurim murekoht onkoloogide puudus. «Siinkohal loodan heale koostööle Tartu Ülikooli Kliinikumi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ning onkoloogia residentuuri üldjuhendajaga. Mul on rõõm, et paar nädalat tagasi sai Ida-Tallinna Keskhaigla Euroopa vähikeskuste organisatsiooni (OECI) täisliikmeks, mis on suur tunnustus nii haiglale kui kogu meeskonnale. Täpsemaid edasisi detaile ja plaane keskuse töös on veel vara avalikustada, alustasin tööd alles sellel nädalal,» rääkis Vettus.

Eesmärk on keskuse ravikvaliteedi hoidmine ning jätkuvalt pakkuda tõenduspõhist, kvaliteetset ja parimat kättesaadavat onkoloogilist ravi. «Lisaks onkoloogilisele ravile on oluline olla patsiendi jaoks olemas siis, kui tema elus on tõenäoliselt üks kõige raskemaid perioode. Siin on kogu meeskonnal oluline roll. Mul on hea meel, et eelmise aasta lõpus alustas keskuses tööd palliatiivravi meeskond ning käesolevalt tegeleme aktiivselt Euroopa Onkoteraapia ühingu (ESMO) onkoloogia ja palliatiivravi integreeritud keskuse akrediteerimisprotsessiga. Samuti on vähiraviga tegelevate erialadele abikäe ulatanud entusiastlik toitmismeeskond,» rääkis Vettus.

Ida-Tallinna Keskhaigla Sisekliiniku juhataja dr Kai Sukles ütles, et ühena kolmest vähiravikeskusest Eestis tuleb keskuses tagada patsientidele kiire, adekvaatne ravi. «Teeme koostööd teiste keskustega ja jätkame seda tööd, mida oleme 13 aastat teinud.»

Dr Elen Vettus on lõpetanud Tartu Ülikoolis onkoloogia residentuuri, koolitanud end tipponkokeskustes välismaal: Memorial Sloan Ketteringi ning MD Andersoni vähikeskustes melanoomi ja rinnavähi alal, samuti Grazi Meditsiiniülikoolis patoloogia ning Singapuri Riiklikus Nahakeskuses melanoomi alal. Dr Vettus on Euroopa Onkoloogide Kooli ja Ulmi Ülikooli poolt sertifitseeritud rinnavähispetsialist, Grazi Meditsiiniülikooli poolt sertifitseeritud dermatoskopist.

2019. aastal töötas dr Vettus Lõuna-Šveitsi Onkoloogia Instituudis Euroopa Onkoloogide Kooli Fellowna ning lisaks rinnavähi kliinilisele tööle, töötas koos meeskonnaga välja kardio-onkoloogilise kliinilise uuringu, et hinnata mrt osakaalu varajase kardiotoksilisuse avastamiseks rinnavähi patsientidel.

«Minu soov on alati olnud end võimalikult palju täiendada ja olla Eesti patsientide jaoks olemas. Täna saame Eestis pakkuda väga head onkoloogilist ravi ning Eesti e-tervise lahendustega oleme eeskujuks paljudele teistele riikidele,» märkis Vettus.