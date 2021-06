Virtsu-Kuivastu suunal on hetkel juba suurem osa sõiduki e-piletid välja müüdud, üksikuid e-pileteid on veel varahommikustele ja hilisõhtustele reisidele. Ka Hiiumaale reisimiseks on Rohuküla-Heltermaa suunal tänaseks juba kõik sõiduki e-piletid välja müüdud, 23. juuni õhtusteks reisideks on veel sõidukikohti saada, selgitas TS Laevade teenindusvaldkonna juht Ave Metsla.