Kaitsevägi saadab ohvitserid rätsepa juurde

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremi sõnul vabaneb ümberkorralduse tulemusel hulgaliselt laopinda ja mõni töökoht. «Eesmärk on administratiivset korraldust lihtsustada ja tõhustada. Praegu meil on laos varuks lipse, kingi, pükse ja muid vormielemente, millega hoiame lihtsalt laopinda kinni. Lisaks on meil laos kaitseväest lahkunud ohvitseride ära antud vormid. Kui inimene kaitseväest lahkub, siis ta peab vormi ära andma, mis minu arvates ei ole väga mõistlik. Uue korra järgi jääb vorm temale ja meil pole enam vaja tegeleda jääkide ja utiliseerimisega. Meil lihtsalt ei ole mõtet neid asju laos hoida,» ütles Herem.