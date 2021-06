Juba aastaid veab keegi uuskasutuskeskustesse amatöörlikke maale, millel sageli kujutatud paljaid lapsi. Mõnikord seisavad nad lihtsalt meres, vahel kujutatud viimsegi detailini eestvaates, vahel tagant. Need maalid on tekitanud taaskasutuskeskuste ja antikvariaatide klientide seas omajagu furoori ja tõstatanud küsimuse: kes see kunstnik küll on ja kas seda saabki kunstiks pidada?