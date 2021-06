President on sel nädalal töövisiidil Ameerika Ühendriikides

Esmaspäeval ja teisipäeval on riigipea New Yorgis, kus kohtub äsja teiseks ametiajaks ametisse nimetatud ÜRO peasekretäri Antonio Guterresega. Juunis on Eesti ÜRO julgeolekunõukogu eesistuja ning arutatakse esimeses järjekorras Eesti jaoks tähtsaid küsimusi. Kohtumise kesksed teemad puudutavad naiste ja laste heaolu ja ligipääsu tervishoiusüsteemile.

«Nii nagu igas kriisis, on ka kroonviiruse kriisis kogu maailmas kõige enam «pihta saanud» kõige haavatavamad – naised, lapsed ja noorukid – ning meie ühine vastutus on pingutada, et aastakümnetega selles vallas saavutatu ei pudeneks kriisiga käest. ÜRO-l on siin keskne roll,» selgitas presidendi vabakonnanõunik Triin Toomesaar.