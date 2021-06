Ülinakkav koroona deltatüvi võib põhjustada rasket haigestumist ka vaktsineeritutel

«Delta tüvi on umbes 60 protsenti nakkavam kui briti tüvi. Samuti on täheldatud, et vaktsiinide efektiivsus on madalam kui teiste tüvede puhul. Esmased uurimused on näidanud, et AstraZeneca puhul on kaitse kehvem ja samuti ka Pfizeri ja Moderna puhul on efektiivsus madalam, keskmiselt kuskil 20-30 protsenti. See tähendab seda, et ka kaks vaktsiinidoosi saanud inimesed võivad haigestuda raskelt,» hoiatas terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialist Kerstin-Gertrud Kärblane Kanal 2 uudistesaates «Suvereporter».