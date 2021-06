«Tempot tuleb tõsta,» lausus teadusnõukoja juht Irja Lutsar. Kui ta vaatab Euroopa riikide vaktsineerimisgraafikut, on tema sõnul riikidevahelised protsendierinevused küll väga väikesed, kuid esikohta ja Eestit lahutab ikkagi peaaegu 40-protsendiline erinevus. Soomest on Eesti maas lausa 16,4 protsenti.

«Meil on endiselt eesmärk 70 protsenti täiskasvanutest ära vaktsineerida. Mida rohkem, seda uhkem,» ütles teadlane, lisades, et ei näe, et koroonaviirus sügiseks maailmast ära kaoks. Ta ütles, et kui vaadata ka neid riike, kus on suhteliselt suur vaktsineeritus, ent nende nakatumisnäitajad on Eesti omadest kümme korda kõrgemad, tuleb vaadata ka teisi näitajaid: haiglaravi, intensiivravi ja suremust.