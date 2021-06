Õpetajate põud: riigi peale loota ei ole mõtet

Tartu Tamme gümnaasiumi direktor Ain Tõnisson märkis, et nende koolis on hetkeseisuga kõik õpetajakohad täidetud. «Liikumist sellel aastal õnneks väga palju ei ole,» ütles ta.

Samas möönis koolijuht, et kuigi nende majas on olukord praegu hea, ei hajuta see edaspidi uute inimeste leidmisega kaasnevaid murepilvi. Kuna sellel aastal polnud Tõnissoni sõnul koolist uutele jahimaadele läinud pedagooge kuigi palju, tuli uute töötajate värbamisega tegeleda sellevõrra vähem. Õnnestumistest nimetas ta riigis tervikuna defitsiidiks kujunenud matemaatikaõpetaja leidmist.