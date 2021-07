Turismitalude pidajad lahkuvad Bookingu platvormilt

Veerand sajandit tagasi käivitatud online-platvorm võtab iga broneeringu summa pealt endale 12 protsenti. Arvestades, et üheksa protsenti tuleb tasuda käibemaksuna Eesti riigile, tõdeb Saaremaa Jurna turismitalu peremees Mati Tarvis, et talle jääb lõpuks – kui enda tööd hommikusöögi valmistamisel ja pesu pesemisel mitte lugeda –, väljaüüritud toa eest kätte heal juhul 15–20 eurot.

Juhul kui majutuskoha otsija on liitunud Geniuse lojaalsusprogrammiga, saab ta reklaamitud hinnast veel 10 protsenti alla. Saaremaa Anni turismitalu peremees Rando Raik on näinud, kuidas nii mõnigi hea õnne peale saabunu on soodsa hinna saamiseks teinud Booking.com-is broneeringu tema valduste värava taga seistes.