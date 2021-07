Tartu ülikool pakub sügisest kitsamate erialade mikrokraadiprogramme

Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk rõhutas, et ülikoolid ei ole juba ammu ainult tasemehariduse andjad, vaid pakuvad täiskasvanud õppijatele ka paindlikke ja mitmekesiseid täiendusõppevõimalusi. Tartu ülikool oma ligi 40 000 õppijaga aastas on suurim täienduskoolitaja Eestis.

«Suur ja minu hinnangul veel alakasutatud võimalus on täiendus- ja tasemeõppe kombineerimine. Juba praegu näeme, et täiskasvanud tulevad magistriõppesse ennast täiendama, ilma et nad tunneksid vajadust kraadi järele, mille omandamine kestab kaks või osakoormuse puhul kolm-neli aastat. Siin tulevadki mängu mikrokraadiprogrammid, mis on tasemeõppekavast märksa lühemad, kuid üksikute ainete õppimisega võrreldes põhjalikumad ja terviklikumad ning – mis kõige olulisem – võtavad arvesse tööturu vajadusi ja töötava inimese õppimisvõimalusi,» rääkis Valk.