Rulluisutajad võtavad ette öise teekonna Pärnust Tallinnasse

Uisumatkajad hakkavad end pikaks sõiduks valmis seadma laupäeva õhtul kell 23 Pärnu jõe ääres Aloha On Tour harrastuskeskuse juures. Pikk öine sõit Pärnust Tallinna poole algab umbes kesköö paiku. Grupi keskmine liikumiskiirus võib olla kusagil 20-30 kilomeetrit tunnis. Sõidu jooksul tehakse vahepeatuseid, et süüa, juua ja veidi taastuda. Osalejad, kes ei suuda grupi tempos püsida, saavad saateautos puhata, kuni suudavad taas grupiga koos edasi sõita.

Osalema on oodatud kõik, kes usuvad, et on võimelised pika distantsi läbima. Siiski on osalejate arv piiratud ehk maksimaalselt saab kaasa lüüa umbes 20 uisutajat, kuna kõige olulisemaks peavad korraldajad ohutust. «Ohutuse tagamiseks peame suutma kõiki jälgida sõidu ajal ning hoiame sõitjaid ühes grupis ehk ei lase seltskonda laiali valguda,» ütles Paalme, rõhutades, et keegi ei tohi oma võimeid üle hinnata.