Hiidlased olid juba neljapäeva lõunaks kursis, et Tiiu neilt ikkagi ära võetakse. Eelolevail nädalail korraldatakse saarel arvukalt üritusi, näiteks avatud talude ja kodukohvikute päevad, Vahuveiniviikend ning lavastuse «Margus Nõukogude armeest» etendused. Tegemist on küllaga. Samal ajal toimub üritusi ka Saaremaal. Ooperihuvilised võtavad osa ooperipäevadest, motomehed Mototoobrist ja külastajaid ootavad samuti mitmed avatud talud. Kumbki pool aga ei mõista, miks peaks praamiliikluse pärast kannatama just nemad ja leppima 65 autot mahutava vana Regulaga.