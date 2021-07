Tallinn on kuumalaines veepuudusest pääsenud tänu lumerohkele talvele

«Kui suvi jätkub ja augustis samamoodi meil on kuumad ilmad, siis olukord võib muutuda. Täna, kui me räägime oma veehoidlatest, siis need on täis vett,» ütles Timofejev.

«Oluline on see, kui palju vett on veehoidlas ja muidugi vesi sinna tuleb ka vihmadega, tuleb ka teistest jõgedest, ojadest. Täna me võime öelda, et tase Paunkülas on hea, vett on seal olnud piisavalt, aga muidugi, kuna on olnud nii pikalt kuiv, siis on näha, et need ojad on madalama tasemega ja siis seda vett ei tule sinna enam nii palju,» selgitas Timofejev.