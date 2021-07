Martin Helme valitsusele: pange amet maha ja minge minema

EKRE esimees kinnitas, et ei ole vaktsineerimisvastane - ka tema ise on vaktsineeritud -, kuid see, kuidas valitsus vaktsiine reklaamib, teeb tema sõnul iga inimese lisaks valitsusvastaseks olemisele ka vaktsineerimisvastaseks. «Ja see, kuidas Kallase valitsus karistab kogu ühiskonda oma saamatuse ja võimetuse eest on tülgastav,» põrutas Helme.