Jõks: Maskikohustuse taaskehtestamine tõstatab küsimuse, kas valitsus tuleb kriisi juhtimisega toime

«Muret teeb see, et mulle on jäänud mulje, et erinevaid piiranguid, sealhulgas maskikandmise kohustus, kehtestatakse seetõttu, et valitsus on oma muude meetmetega totaalselt läbi kukkunud. Kui vaatame seda, mis toimub vaktsineerimisega, siis praegu tundub, et nigelat vaktsineerimist hakatakse korvama täiendavate piirangutega. See ei ole põhiseaduse mõttes lubatav,» ütles Jõks.