PPA saadab Leetu politseiüksuse ESTPOL5 teise meeskonna

Pärnu politseijaoskonna piirivalve välijuht Janek Pinta peab ESTPOL5 meeskonna juhtimist suureks vastutuseks. «Teen koos kolleegidega kõik endast oleneva, et Eesti tiimist oleks Leedule maksimaalselt kasu ning ka ise õpiksime sellest lähetusest nii palju kui võimalik. Mul on hea meel, et ESTOL5 meeskonda kuuluvad PPA erinevate tööliinide esindajad, mitte ainult piirivalvurid, sest massilise sisserände olukorras on vaja täita väga paljusid ülesandeid,» ütles Pinta.

Siseminister Kristian Jaani hindab kõrgelt ESTPOL5 meeskonna liikmete panust. «Tunnustan lõpetava meeskonna tööd ja soovin edu alustavale vahetusele. Meie piiri kaitse algab täna Leedust. See on ka põhjus, miks Eesti on Leedule aktiivselt abi pakkunud. Lisaks inimestele on meie poolt Leetu läinud ka kümme telki koos sisustusega konditsioneeridest mööblini. Sel nädalal läheb Päästeameti kaudu välja veel abi - patju, magamiskotte ja madratseid. Samuti toetame neid Frontexi kaudu,» ütles siseminister Kristian Jaani.