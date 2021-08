Jaanus Karilaid: pidav riigipiir on vältimatu luksus

«Pikapeale hakkab selginema arusaam, et ükspäev ulatub Leedu rändekriis Eesti riigipiirini. Hannibal ante portas! Siis on juba hilja pead kokku panna ning arutama hakata, mida ette võtta,» leiab Jaanus Karilaid.

Tema hinnangul tuleb õppida koroonakriisist. «Meil oli aega selleks valmistuda, aga oma ettevalmistusaja me kulutasime veenmaks inimesi käsi pesema ja maski kandma, bürokraatiaga võitlemisele (NETS),» kirjeldas Karilaid.

«Silmaklapistatud poliitvaatlejad näevad Leetu pressivates illegaalides ainult Lukašenka bioloogilist relva,» lausus Karilaid ja täiendas, et kui see nii oleks, siis poleks Eestil toimuvaga eriti asja – saadaks aga leedukatele veel rohkem okastraati, ning asi ühel pool. «Kummatigi peame täna pingsamalt kui seni mõtlema oma riigi piiridele,» toonitas Karilaid.

EL peab tugevdama oma välispiiri

Ta kirjeldas, et idast pakuvad nn kaitset Peipsi ja Pihkva järv. «Venemaalt meile sisse trügida pole lihtne. Kagupiir aga nõuab tähelepanu,» lausus Karilaid. «Mis lõunakaarde puutub, siis Läti on euroliidu liige. Valgevene euroliitu ei kuulu ja sealt kibelevad migrandid minema just Euroopa Liitu,» lisas Keskerakonna fraktsiooni esimees.

«Nagu ütles Lukašenka: «Ega nad meile tule, nad suunduvad valgustatud, sooja, õdusasse Euroopasse.» Pidav riigipiir on luksus,» lisas Karilaid. Tema sõnul on pidavat riigipiiri kallis rajada ning veelgi kallim käigus hoida, kuid riigipiir luksusena on möödapääsmatu.

«Kui Euroopa tahab praegu segunevasse paablisse mingit selgust luua, siis tuleb esmajoones Euroopa Liidu kulu ja kirjadega tugevdada ja kindlustada ühist välispiiri ja muuta turvaliseks sisepiirid,» leiab Karilaid.

Tema sõnul, kui on näha poliitilise, majandusliku või etnilis-kultuurilise laviini ohtu, siis tuleb Brüsselil raha anda. «Vajadust ja võimalust mööda võib iga inimene valida meie planeedil koha, mille ta arvab enesele õige olevat. Siiski kehtivad ka mingid piirangud ─ niihästi kvantitatiivsed (kvoodid) kui ka kvalitatiivsed, näiteks sobivus uude ühiskonda,» leiab Karilaid ja selgitab, et need tuleks uuesti üle käia.