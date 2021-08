Esmaspäevast peab olema suuremate ürituste külastajate nakkusohutus tõendatud. Ilma kontrollita võib sisetingimustes toimuvatel üritustel viibida kuni 50 ning õues kuni 100 osalejat. Nakkusohutu on inimene siis, kui ta on kas vaktsineeritud, Covid-19-haiguse läbi põdenud või on ette näidata negatiivne testitulemus. Nakkusohutust ei pea tõendama alla 18-aastased, küll aga tasub alaealistel dokument kaasa võtta, et oma vanust tõendada.