Koolimajad avanevad ühtmoodi nii süsti saanud kui ka vaktsineerimata lastele

Kaitsesüsti saavad teha kõik alates 12. eluaastast. Sotsiaalministeeriumi andmetel on 12–17-aastaste noorte vaktsineerimisega hõlmatus vähemalt ühe doosiga ligi 32 protsenti ja lõpetatud vaktsineerimisega peaaegu 11 protsenti. Kui teha esimene vaktsiinisüst praegu, on veel piisavalt aega, et kooliaasta alguses vaktsineerimiskuur lõpetada.

Vaktsiin pole kohustuslik

Koolides on muu hulgas tulnud jutuks, kas lasta vaktsineerimata noorukid koolimajja või mitte. Õpetajate kõneisik ja Tallinna reaalkooli õppealajuhataja, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, klassijuhataja ning aineühenduste võrgustiku koordinaatori Madis Somelari sõnul näitas pooleteiseaastane kogemus, et parim viis õpitulemuste saavutamiseks ja õpilünkade vältimiseks on ikkagi lähiõpe. «Kui see otsus on tingitud vanemate tahtest, siis last kehvemasse olukorda panna selle tõttu ei ole mõistlik,» selgitas õpetaja.