Saaremaa liinil sõidab nädalavahetusel Tiiu ja Hiiumaa liinil Regula

«Otsustasime sel nädalal jätkata laevade asetusega sarnaselt möödunud nädalale. See tähendab, et reedest esmaspäeva ööseni teenindab parvlaev Tiiu Saaremaa liini ning parvlaev Regula Hiiumaa liini. Lõppenud nädala reisijate statistika räägib sellise vahetuse kasuks. Kindlasti tekib nädalavahetusel järjekordi ning palume võimalusel oma reisiplaane hajutada. Ooteajad nädalavahetuse tipphetkedel on mõlemal liinil olenemata Saaremaa liini olulisest tihedamast reisigraafikust sarnased, kuid reisijate ja sõidukite arv on Saaremaa liinil mitu korda suurem,» rääkis Randveer.