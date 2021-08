Mitte-eestlaste hulgas on tõusnud toetus EKRE-le

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS-i koostöös valmiva küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30,4 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 24,4 protsenti ja Keskerakonda 17 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Kui eelnevate kuude kaks peamist trendi on olnud EKRE toetuse tõus ning Keskerakonna toetuse langus, siis viimase nädalaga erakondade toetusprotsendid märkimisväärselt ei muutunud ning seega on need trendid vähemalt praeguseks peatunud.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 12,1 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 7,5 protsendiga ning Isamaa 5,9 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 47,4 protsenti ja opositsioonierakondi 37,8 protsenti.

Teadur Martin Mölder märkis, et kuigi sellel nädalal märkimisväärseid muutusi erakondade toetuses võrreldes eelmise nädalaga ei näe, tuleb siiski veel natuke aega oodata selleks, et teha järeldusi seniste trendide lõpliku peatumise osas.

«Pikaajalisem pilt ütleb meile siiski veel seda, et Reformierakonna toetus on kergete kõikumistega langemas nende eelmise valimistulemuse lähedale ehk allapoole 30 protsenti, ning Keskerakonna reiting on liikumas uuele mõnevõrra madalamale tasemele võrreldes nende eelmise valimistulemusega. EKRE toetus on ilmselt saavutamas või juba saavutanud uue stabiilselt kõrgema taseme. Kus täpselt Keskerakonna ja EKRE toetused pidama jäävad, ütleb aeg,» arutles Mölder.

Keskerakonna ja EKRE trendide kontekstis on Mölderi hinnangul märgiline, et EKRE toetus mitte-eestlastest valijate hulgas on praeguseks tõusnud 15 protsendi piirimaile - praktiliselt sellele samale tasemele, kus eelnevalt oli nende toetus eestlastest valijate seas. 15 protsendi piirimaile on EKRE toetus tõusnud ka kõrgharidusega valijate seas, kus see eelnevalt oli pigem alla 10 protsendi.