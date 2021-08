Marina Kaljurand: Eesti kohus on päästa meid aidanud afgaanid

Kaljurand rääkis Postimehele, et praegune Afganistani olukord on alles kriisi algus. «Talibani võimuletulek Afganistanis – see hakkab mõjutama ka meid. Ja kui ma ütlen «meid», siis ma ei mõtle ainult Euroopa Liitu, vaid ka Eestit,» rõhutas Kaljurand.

Ta selgitas, et afgaani põgenikud on juba pääsenud liikuma, neid tuleb veel juurde ning läbi Kesk-Aasia ja Venemaa on Eesti selles mõttes vägagi haavatav.

«Ja ma arvan, et teine asi, mida ma tõesti Eesti Vabariigi valitsuselt ootaksin lähiajal, on ka otsus selle kohta, kuidas me kaitseme ja kuidas me päästame neid inimesi, kes on Afganistanis töötanud meie heaks,» sõnas Kaljurand. «On need siis tõlgid, kes töötasid meie kaitseväelastega koos või on need teised tsivilistid, sest need inimesed ja nende pered lihtsalt tapetakse maha. See on väga tõsine küsimus,» rõhutas ta.

Eurosaadiku sõnul on rahvusvaheline kogukond varasematel aegadel käitunud äärmiselt valesti, paludes alguses kohalikel elanikel teha endaga koostööd ja jättes nad pärast põgenemist oma koduriiki, kus nad on langenud diskrimineerimise ja piinamise alla.

«Nii et vast nüüd lõpuks õpime ja käitume nende inimestega, kes on meid aidanud, humaanselt ja laseme neil ja nende peredel tulla põgenikena Eestisse ning tagada neile siin normaalne elu,» märkis Kaljurand.

Mingeid rahvusvahelisi hoobasid Talibani pidurdamiseks pole Kaljuranna arvates praegu näha. «Kaos on juba alanud ja see, kuidas ennustati, kaua Kabul võib vastu pidada, näitab, et tegelikult kas vassiti faktidega või ei olnud tegelikku pilti ees. Kolm kuud ja kolm tundi – see vahe on ikka väga suur. Ja see fakt, et NATO liitlasriigid praegu kiirkorras evakueerivad oma saatkondi ja hävitavad dokumente, näitab ka, et sealt minnakse ära ja tagasi sinna ei tulda.»