Lähipäevad toovad vihma ja jahedust

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma ja on äikeseoht. Puhub kagutuul 3-9 m/s. Sooja on 12-17 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves ilm. Sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev ja on äikeseoht. Õhtupoolikul lõuna poolt alates sadu harveneb ja pilved hõrenevad. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 m/s, pärastlõunal pöördub tuul edelasse ja tugevneb 5-10, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 18-22 kraadi.

Kolmapäeval enne südaööd on pilvi vähe ja kohati võib hoovihma sadada. Südaöö paiku saartelt alates pilvisus tiheneb ja Lääne-Eestis sajab hoovihma, on äikest. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, rannikul kuni 12, puhanguti 17 m/s. Sooja on 9-14, rannikul kohati 16 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub lõuna- ja edelatuul, saartel pärastlõunal ka läänetuul 7-12, puhanguti kuni 15 m/s. Rannikul ulatub tuule kiirus kuni 14, puhanguti kuni 20 m/s. Sooja on 16-20 kraadi.