Eesti 200 Viimsi vallavanema kandidaat on Lauri Hussar

Hussari sõnul vajab Viimsi täna muutust, sest kontrollimatu kinnisavaraarenduse ja elukeskkonna planeerimisel tehtud vigade tõttu on vald viidud olukorda, kus Viimsi areng ei ole enam jätkusuutlik.

«Viimsi kuulub oma elanike arvu poolest Eesti omavalitsuste esikümnesse. Viimaste aastate teravad vastuseisud kohaliku kogukonnaga on suuresti seotud Viimsi plahvatusliku kasvamisega ning täna on täiesti selge, et sellele tuleb panna piir. Viimsi koolisüsteem ja infrastruktuur, aga ka loodusressursid ei kannata täna enam seda kasvu välja, mistõttu muutub ülioluliseks hoopis elukeskkonna kvaliteedile rõhu panemine,» märkis Hussar.