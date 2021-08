Mondo küsib oma Afganistani partneritele asüülivõimalust

Öösel langes Afganistani pealinn Kabul Talibani kätte. Talibani võimuletulek seab otsesesse ohtu need inimesed, kes on teinud koostööd lääne organisatsioonidega.

Mondo saatis palvekirja välisministeeriumile, et võimaldada nendele konkreetsetele isikutele ja nende peredele asüüli. «Leiame, et see on meiepoolne vastutus ja ainus viis nende inimeste turvalisuse tagamiseks,» seisab kirjas.