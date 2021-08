Eesti võtab vastu kuni 30 ohtu sattunud afgaani

Lisaks juba väljaöeldud kümnele Euroopa Liidu ja NATOga koostööd teinud afgaanile ja nende pereliikmetele on Eesti valmis sel aastal vastu võtma veel kuni 20 afgaani koos perega.

«Nende inimeste hulka, keda Eesti on valmis vastu võtma, kuuluvad näiteks Mondo MTÜ heaks töötanud ämmaemandate koolitajad ja tüdrukute hariduse ning naiste õiguste eest seisvad aktivistid. Keskendume nende inimeste aitamisele, kes on olnud seotud Eesti abiprogrammidega Afganistanis ja pakkunud seeläbi paremaid arenguvõimalusi Afganistani naistele ja noortele,» ütles peaminister Kaja Kallas.

Eesti on valmis vastu võtma uue režiimi all ohtu sattunud afgaane koos nende vahetute pereliikmetega. Otsuse konkreetsete inimeste kohta, keda välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel Eestisse vastu võetakse, langetab politsei- ja piirivalveamet, kes teeb ka kaitse taotleja taustakontrolli ja vestleb nendega isiklikult. Kõik need toimingud viiakse läbi nii kiiresti kui võimalik.