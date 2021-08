Keskpäevatund ⟩ Ülo Nugise haamrilöök oli vaid osa pikast taasiseseisvumise protsessist

Ülo Nugis ja iseseisvuse taastamise haamriga löömas. Pilt on tõenäoliselt poseeritud, mitte ajaloolisest haamrilöögist. FOTO: Tiit Veermäe

Priit Hõbemägi, Ignar Fjuk ja Marek Strandberg leidsid tänases Kuku raadio saates «Keskpäevatund», et kuigi ülemnõukogu juhataja Ülo Nugise haamrilöögist 20. augustil 1991 on saanud Eesti taasiseseisvumise sümbol, oli see episood vaid väike osa pikemast protsessist.