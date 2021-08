Sotsid ja Isamaa Karist toetama ei rutanud

Esmalt kohtus Karis sotsidega, seda said veebi vahendusel kõik soovijad jälgida. Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar tunnistas Postimehele, et tunded pärast kohtumist on kahetised, sest Karis andis vastuseid, mis olid erakonna jaoks sümpaatsed, kuid puikles kõrvale mõnele olulisele küsimusele vastamisest.

«Kuulsime seda, et meil on üsna sarnane hinnang Alar Karisega, et Jüri Ratase teine valitsus kahjustas Eesti välis- ja julgeolekupoliitilisi huve ja selle ajal lõhestatus ühiskonnas suurenes,» sedastas Saar. Ta lisas, et sotsid oleks soovinud näha korruptsioonikuritegudes süüdi mõistetud erakondade valitsuses osalemist selgemalt taunivat hoiakut.