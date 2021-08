Ekspert tuleb hindama Linnahalli konstruktsioonide tugevust

AS-i Tallinna Linnahall juhatuse liikme Anu Liinsoo sõnul on Linnahalli konstruktsiooni seisukorda hinnatud põhjalikult 2016. ja 2019. aastal Aldur Partsi poolt. «2019. aastal hinnati just jäähalli katuse konstruktsiooni vastupidavust seoses Teneti filmivõtetega, kui jäähalli katusele toodi võtete tarvis suuri raskuseid. Eksperdid leidsid mõlemal juhul, et lisatugevdusi vaja ei ole ja ülekäiguteele lubatav normatiivne koormus ei tohi olla suurem kui 400 kilogrammi ruutmeetri kohta, mis oli ette nähtud ka projekteerimisaegse koormusena,» rääkis Liinsoo BNS-ile.