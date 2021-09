Herem: peame aru saama, et see võibki juhtuda järgnevate aastate jooksul

Rääkides võimalikust Vene ohust, ütles Herem, et rünnakut ei saa välistada ning selleks tuleb kohe võimalikult hästi valmis olla.

«Me räägime, et Venemaa on oht, et ta võib rünnata. Aga millal siis? Kas see aasta, järgmine aasta, kolme aasta jooksul? Me peame aru saama, et see võibki juhtuda järgmiste aastate jooksul,» rääkis ta.

«Ja kas siis me peaksime panema ressurssi võimetesse, mis ongi valmis järgmiste aastate jooksul või meil on aega aastani 2030 ja ta alles siis ründab? Minul kaitseväe juhatajana ei ole nagu väga palju julgust investeerida asjadesse, mis saavad valmis kunagi viie- või kuueaastases tulevikus. Ma pean vaatama neid asju, mis täna kohe oleksid valmis sõdima,» rõhutas kindral.

Küsimusele, millisena ta Venemaa rünnakut ette kujutab, vastas Herem, et kindlasti on see mitmekülgne.

«Tõenäoliselt ei ole Venemaa eesmärk meid okupeerida – ta ei taha saavutada kontrolli okupatsiooni kaudu, vaid talle sobib ebastabiilsus ja mõju ebastabiilsuse kaudu,» selgitas kindral. «Kas see on Gruusia, Ukraina, Moldova tüüpi ebastabiilsus, kus ta omab mõju, mitte kontrolli ja saab tõmmata mingisuguseid ohjasid – või on see mingi teistsugune, on iseasi,» lisas ta.