Päästjad korraldavad Stenbocki maja ees uue meeleavalduse

EPTAÜ hinnangul on päästeameti eelarve kärpimine - ja päästjate palgaprobleemi lahendamisega viivitamine - kujunemas julgeolekuriskiks, mille ärahoidmiseks peab valitsus viivitamatult ning otsustavalt tegutsema.

«Täna on päästjad olukorras, kus omatakse küll tasemel varustust ja tehnikat, kuid madal töötasu muudab vabade ametikohtade täitmist üha keerulisemaks. Päästavad aga inimesed, mitte varustus ja tehnika,» nenditi pressiteates.

«Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse poolt lubatud palgatõus, mis hoiaks operatiivtöötajate töötasusid Eesti keskmise palga tempos, on võrreldes kevadel lubatuga küll samm edasi, kuid päästjate murede leevendamiseks ilmselgelt ebapiisav. Kui 2018. aastal jäi päästja palk Eesti keskmisest maha 357 eurot, siis 2021. aasta teises kvartalis oli selleks vaheks juba 470 eurot! Ja seda olukorras, kus poliitikud on lubanud päästjatele 2023. aastaks Eesti keskmisega võrdset töötasu.»

Päästeala töötajate ametiühing lisas, et kuigi nii peaminister Kaja Kallas kui ka siseminister Kristian Jaani kinnitusel ühtegi päästekomandot ei suleta, on jätkuvalt jõus päästeametile kavandatud tegevuskulude kärbe, mis vähendab asutuse eelarvet hinnanguliselt umbes 1,2 miljonit eurot.

«See aga tähendab, et edaspidi on oluliselt vähem raha päästjate koolitamiseks, neile turvavarustuse ostmiseks, õppuste läbiviimiseks jne. Lisaks eelnevale on 2023. aastal kadumas päästjate viimasedki sotsiaaltagatislikud eelised.»