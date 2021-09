Kaljulaid: EL peaks pühenduma usaldatava ühenduvuse loomisele

«Euroopa Liit on loodud demokraatlike väärtuste kaitseks ja seetõttu peaksime ka strateegilisest autonoomiast rääkides keskenduma üleilmsele inimõiguste kaitsele," ütles Kaljulaid presidendi kantselei teatel. "Tuleb ka arvestada, et tänapäeval sõltume tehnoloogilistest võrkudest ja sellest, kes kontrollib meie igapäevaelu toimimise aluseks olevaid digitaalseid ühendusi, võib kujuneda 21. sajandi suurim konflikt. On oluline, et Euroopa Liit pühenduks usaldatava ühenduvuse loomisele ja kaitsmisele.»

President lisas, et usaldatava ühenduvuse põhimõtete loomisega saaks EL anda oma panuse üleilmsesse julgeolekusse ning näidata eeskuju, kuidas arendada majanduse ja julgeoleku seisukohast kriitilise tähtsusega taristut.

«Euroopa Liit peab suutma ise kiiresti reageerida meie piirkonna julgeolekuohtudele. Külastasin eile EL mereväeoperatsiooni EUNAVFOR Med IRINI peakorterit. See on väga hea näide Euroopa Liidu kaitsekoostööst, millel on selged eesmärgid, ÜRO mandaat ja erinevate riikide toetus. Sellistel põhimõtetel peakski toimuma Euroopa Liidu kaitsekoostöö,» lausus Eesti riigipea. Kaljulaid kutsus ka üles suurendama EL-i riikide panust kaitsevõimekusse, mis on hetkel keskmiselt ainult 1,2 protsenti SKT-st.

Eesti riigipea lisas, et kliimamuutused ja rohepööre on üks suurimaid lähiaja väljakutseid kogu maailma jaoks. «Kui Euroopa Liit viib rohepöörde ellu ning hoolitseb selle eest, et ka üle piiride ei jõua meieni keskkonnavaenulikul moel toodetud energiat, siis suudame oma majanduslikku jõuga mõjutada ka ülejäänud maailma vajalikke muudatusi ellu viima,» lausus Kaljulaid.

Arraiolose grupi nime all tuntakse 2003. aastal alguse saanud mitteformaalsete kohtumiste seeriat, kuhu on kutsutud riigipead, kes ei võta osa EL-i Ülemkogust. Selle aastasel järjekorras 16. kohtumisel osalevad veel Austria, Horvaatia, Soome, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Läti, Malta, Poola, Portugali ja Sloveenia presidendid.

Neljapäeval sõidab Kaljulaid Berliini, kus kohtub koos Läti ja Leedu riigipeadega Saksamaa liidupresidendi Frank-Walter Steinmeieriga, et tähistada 30 aastat Saksamaa ja Balti riikide diplomaatiliste suhete taastamisest.