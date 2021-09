Poolamets pöördus valekaebuse süüdistusega riigiprokuratuuri poole

«Täna pöördusin riigiprokuratuuri poole kuriteoteatega Rakvere abilinnapea Andres Jaadla ja linnavoliniku Allan Jaakuse suhtes, nende poolt valekaebuse esitamise ja valeütluste andmise osas. Sellised teod, millega kahjustatakse õigussüsteemi ning millega püütakse takistada ja segada normaalset valimisprotsessi, on minu hinnangul väga ühiskonnaohtlikud ning neid on hakatud toime panema üha sagedamini,» teatas Poolamets.

«Pean väga kahetsusväärseks, et prokuratuuri poolt lõpetati Mary Krossi juhtum oportuniteedi kaudu. Sellest saanud julgustust ka teised valekaebajad,» jätkas poliitik ning nentis, et valekaebuste esitamine EKRE poliitikute peale on saamas justkui traditsiooniks ning provokaatorid ei kanna mingit vastutust.

«Tähelepanuväärne on see, et valekaebuse esitas isik, kelle korruptiivsest minevikust kõnekoosolekul räägiti, pannes toime järjekordse kuriteo valekaebuse ja valeütluste andmisega. Pean sügavalt ebaeetiliseks, et Rakveres on edutatud abilinnapeaks korruptiivse taustaga inimene, kes on minu vastu esitanud hagi, nõudes kahjutasu, sest olen tutvustanud tema korruptsioonis süüdimõistmist.»