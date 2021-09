Eesti Pagulasabi: Leedu migrandilaagrites hakkavad ilmnema vaimsed probleemid

Eesti Pagulasabi reageeris Leedu Punase Risti abipalvele ning toimetas eelmisel nädalal Leedu-Valgevene piiril asuvatesse põgenikelaagritesse sooje riideid, jalanõusid ja hügieenitarvikuid.

Pagulasabi kaks töötajat kaardistasid nädala jooksul laagrites vajadusi ja olusid ning kogusid inimeste lugusid. Nende hinnangul on olukord laagrites trööstitu: tingimused on nii inimlikul kui õiguslikul tasandil puudulikud. Tõsiseid probleeme on soojade riiete ja toidu tagamisega, lastele turvalise keskkonna pakkumisega ning ligipääsuga õigusabile, inimväärsetele sanitaartingimustele ja tervishoiule.

Rūdninkai migrandilaager Leedus. FOTO: Andres Haabu

Pagulasabi töötaja Madle Timm rääkis Postimehele, et nad käisid neljas-viies laagris. «Iga laager on erinev, aga kui leida ühist nimetajat, siis ei ole kuskil piisavalt riideid ega kvaliteetset toitu. Mitmes laagris on põgenikele jagatud tähtaja ületanud konserve või kiirnuudleid,» rääkis Timm.

«Neil ei ole ka piisavalt tingimusi, et enda hügieeni eest hoolitseda, nad ei saa oma riideid pesta, mida neil praktiliselt ei olegi,» lisas ta.

Laagrites on väga erinevad tingimused. Osa põgenikke elab siseruumides, teine os telkides. «Mõnes laagris on perekonnad teistest eraldi omaette, mõnel pool on kõik koos,» kirjeldas Timm nähtut. Tema sõnul on kõige suurem probleem selles, et laagri asukatele ei ole tagatud seadusejärgset õigusabi.

Dokumenteeritud on ka olukordi, kus laagrit valvavad piirivalvurid on niigi juba rahvusvaheliste võimumängude ohvriks langenud põgenike suhtes väga julmad, nii verbaalselt kui ka füüsiliselt, lausus Timm.

Kohapeal tehtud intervjuudes tuli esile tõsiseid probleeme inimeste vaimse tervisega.

Rūdninkai migrandilaager Leedus. FOTO: Andres Haabu

Eesti Pagulasabi teevad väga murelikuks Leedu otsused, millega piiratakse inimeste ligipääsu varjupaigasüsteemile ja mille alusel peetakse inimesi kinni määramata aja. Külmade ilmade tulekuga humanitaarkriis Leedus aina süveneb ja abivajadus püsib.

Eesti Pagulasabi kogus septembri alguses Sõbralt Sõbrale poeketi abiga kokku riideid, voodipesu ning jalanõusid, mis on külmade tulekul Leedu Punase Risti hinnangul üks suurimaid vajadusi Leedu 34 põgenikelaagris.

Eestis kogutud rahaliste annetuste abil lähetati humanitaarabi Vilniuse kogumispunkti. Annetusraha toel saadeti Leetu ka kaks pagulasabi töötajat, kes olid nädala jooksul abiks Leedu Punasele Ristile piirilähedastes laagrites.