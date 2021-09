Tallinna koolid on ühishankest saadud toiduga rahulolematud

Tallinna koolide toitlustushange, kus jagati 25 miljoni euro eest lepinguid, on aga kriitikute hinnangul järjekordne kobarkäkk, mille tulemusega koolid sugugi rahul ei ole.

Tänavu 31. märtsil kuulutas Tallinna haridusamet pärast mitu aastat kestnud luhtunud katseid välja rahvusvahelise riigihanke, leidmaks toitlustaja korraga 24 Tallinna koolile ehk umbes pooltele pealinna üldhariduskoolidest. Tegu on viimaste aastate suurima toitlustushankega, kus oli mängus ligi 25 miljonit eurot.

Haridusameti juht Andres Pajula. FOTO: Remo Tõnismäe

Katsejänesteks sattunud koolide juhid, kes varem valisid ise meelepärase toitlustaja, polnud hankest algusest peale vaimustunud. Kui kooliaasta kuu aega tagasi pihta hakkas, selgus, et direktorite kahtlused ja hirmud ei olnud siiski asjata.

«Esimestel päevadel toidu väljanägemine ja ka maitse kohati ei olnud vastuvõetav ja selliseid apsusid oli veel, mille tulemusena suur osa põhikoolist ja gümnaasiumist loobus koolitoitu kasutamast, söömast. Hoolimata sellest, et neid valikuid tekkis justkui näiliselt rohkem,» ütleb Tallinna ühisgümnaasiumi direktor Mehis Pever.

Ühisgümnaasiumi direktor Mehis Pever. FOTO: Mihkel Maripuu

Koolijuhtide ühingu esimees Raino Liblik nimetab peamise murekohana teenindust.

«Tallinna koolid on väga suured, õpilasi on palju ja ka toitlustamine peab toimuma väga hästi, õlitatult. Sageli see ei toimi täna nii. Päris suur arv lapsi igas koolis ei jõua täna lihtsalt vahetunnis sööma või ei saa söönuks, sest tema järjekord ei jõua kätte,» ütleb ta.

Viies koolis on toitlustushanke tulemused praeguseks vaidlustatud ja laste toitmiseks kasutatakse ajutisi lahendusi. Et probleemid on tõsised, näitab kasvõi see, et koolijuhid julgevad haridusametit avalikult kritiseerida.

Tallinna koolijuhtide ühingu esimees Raino Liblik. FOTO: Postimees