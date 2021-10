President ametiaja viimases intervjuus: see nügimise asi on päris hästi välja tulnud. Võib-olla nügiks edasi siis

Kersti Kaljulaid andis oma Eesti Vabariigi presidendi ametiaja viimase intervjuu sel kolmapäeval Viljandis Schloss Fellini uhkes raamatukogutoas, kus nõukogude ajal oli miilitsaülema kabinet. See koht ei olnud valitud sümbolina, pigem üsna juhuslikult, kuid illustreerib hästi üht Kaljulaidi teesi: selleks et Eesti jõuaks raudse eesriide tagant tagasi Euroopasse, pidi keegi otsustama ja tegutsema. Ja kui meil on midagi halvasti, on selle taga juhtide otsustamatus.