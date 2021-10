Rahva toetus praegusele valitsusliidule langes oluliselt

Aasta alguses oli see eelistatuim koalitsioonivariant 35 protsendi valimisõiguslike kodanike arvates.

Lisaks selgub, et 51 protsendi vastajate arvates teeb valitsus oma tööd halvasti või pigem halvasti ning 50 protsenti vastajatest ei kiida heaks seda, kuidas Kaja Kallas saab oma tööga peaministrina hakkama.

Kui aasta alguses tundus valitsuse vahetus paljudele valijatele kui sõõm värsket õhku, siis praeguseks on suhtumine märkimisväärselt muutunud. Muu hulgas on terviseameti külmlao katastroof, ummikusse jooksnud vaktsineerimine, koroona uuesti hoogu koguv levik ning energiahindade tõus avaldanud ametis olevale valitsusele omajagu survet ning tekitanud valijaskonnas rahulolematust.

Inimestelt küsiti: Praeguse riigikogu kohtade jaotuse põhjal on võimalikud järgmised valitsuskoalitsioonid. Millist koalitsiooni teie kõige enam eelistate? Eelistus paluti valida viie võimaliku enamuskoalitsiooni seast ning tulemused olid järgmised: Reformierakond, Isamaa ja SDE 26 protsenti

Reformierakond ja Keskerakond 24 protsenti

Keskerakond, EKRE ja Isamaa 18 protsenti

Keskerakond, EKRE ja SDE 6 protsenti

Reformierakond ja EKRE 5 protsenti

Ei oska öelda 22 protsenti

Võrreldes aasta algusega, mil Jüri Ratas oli ametist tagasi astunud, on toetus Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioonile langenud umbes kümne protsendipunkti võrra, kommenteeris Tartu ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder.

«Võimalikest valitsuskoalitsioonidest on ametis olev valitsus ja kunagine kolmikliit (Reform, Isamaa, sotsid) praktiliselt samaväärselt eelistatud. Mõlemat eelistaks umbes veerand valijaskonnast. Mitte kaugele neist kahest jääb eelmine Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsus,» ütles Mölder.

On tähelepanuväärne, et ainult umbes poolte Keskerakonna ja Reformierakonna toetajate jaoks on kahe erakonna koalitsioon kõige eelistatum valitsus, nentis Mölder.

Rahulolematus valitsuse ja peaministri tööga

Vastajatel paluti ka öelda, kui hästi teeb valitsus oma tööd. 51 protsendi arvates teeb valitsus oma tööd väga halvasti või pigem halvasti, 43 protsendi arvates väga hästi või pigem hästi ning 7 protsenti ei osanud seda öelda.

Eraldi küsimus esitati veel selle kohta, kas Kaja Kallas saab oma tööga peaministrina hakkama. 50 protsenti leidis, et ei saa hakkama, 32 protsendi vastajate hinnangul saab hakkama ning 18 protsenti ei osanud seda öelda.

«Valijaskond on valitsuse tegevuse suhtes pigem kriitiline ning ei kiida peaminister Kaja Kallase tegevust heaks. Natuke enam kui pool valijaskonnast arvab, et valitsus teeb oma tööd halvasti. Valdavas enamuses positiivselt suhtuvad valitsuse tegevusse ainult Reformierakonna toetajad, kuid ka nendest peaaegu viiendik arvab, et valitsus teeb oma tööd halvasti,» kommenteeris Mölder.

Kaja Kallase tegevuse peaministrina kiidab Reformierakonna toetajatest heaks kolm neljandikku, kuid teiste erakondade toetajate hulgas on see heakskiit palju madalam. «Keskerakonna toetajate hulgas on heakskiitu Kaja Kallasele tööle peaministrina vaid 11,3 protsenti ning EKRE toetajatest vaid paar protsenti,» märkis Mölder.