POSTIMEES PIIRIST PIIRINI ⟩ Sotsid pürivad võimule Saare- ja Hiiumaal

Saarte Hääle tegevtoimetaja Andres Sepp ütles, et tõenäoliselt on Reformierakond ja sotsid sõlminud eelkokkulepped võimu jagamiseks. Sepp ütles, et seda näitavad välised märgid ja üldised jõujooned omavalitsuses.

Noored vallajuhid

Kolmas seltskond, kes võib Saaremaal kõvasti hääli saada, on Isamaa nimekiri, mille esinumber on ettevõtja Mart Maastik. Ta on värske parteilane, astus Isamaa erakonda selle aasta algul ja on ka partei volikogu esimees. Poliitilistelt vaadetelt on ta Seedri leeris, range konservatiiv. Samas on Isamaa nimekirjas ka Kristjan Vanaselja, kes on Seedri vastaseid juhtiva Parempoolsete esimees.