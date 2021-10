Kiik piiranguid vaktsineerimata inimeste haiglaravile ei toeta

«Täpselt nagu me ei küsi vähki haigestunud inimeselt, kas sa käisid õigel ajal sõeluuringus, kas sa suitsetasid, kas tarbisid alkoholi. Me ei küsi inimeselt, kellel on südameveresoonkonna haigused, kuidas tal tervislike eluviisidega on. Loogika on selles, et solidaarne tervishoiusüsteem tugineb teadmisel, et ma maksan eluaeg makse, ravikindlustust, ja kui ma vajan abi, siis ma seda saan,» lausus Kiik.