Tarmo Tammiste tunneb, et koht Narva volikogus on tal olemas

«Kuna Katri Raigi nimekiri on teatanud, et nemad Keskerakonna ja EKRE-ga koostööd ei tee, siis ma järeldan, et me ei saa seda kuidagi nendega teha, sest seda ei taheta. Aga partnereid peaks olema piisavalt, keda siis valida,» rääkis Tammiste.