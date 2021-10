Kiik loodab vaktsineerituse laiendamisel perearstidele

Erikomisjoni juhi Urmas Reinsalu sõnul on äärmiselt oluline paika panna tegevused, et hoida inimelusid koroonakriisi paisumise tingimustes.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik nõustus Reinsaluga, et viiruse levik on kahetsusväärselt kõrge ja eriti seab see surve just haiglaravile. «Kahjuks oleme koos teiste Balti riikidega viiruse leviku osas kahjuks Euroopas esirinnas,» ütles Kiik.

Tema sõnul iseloomustab olukorra tõsidust asjaolu, et viimase nädala jooksul lisandus haiglaravile sama palju inimesi, kui eelmise viie nädala jooksul kokku. Nakatumisnumbrites on olnud viimastel nädalatel 20–30-protsendiline tõus. «Praegu on oluline saada see tõus pidama ja siis ka langusesse. Kõige olulisem on kaitsta riskirühmi,» märkis Kiik.

Tema sõnul tuleb eriti suurt tähelepanu pöörata just neile, kes ei ole kaitsesüsti saanud ja pole ka haigust läbi põdenud. Seetõttu võttiski valitsus teisipäeval vastu täiendavad meetmed. «Minul isiklikult on eeskätt usku meie perearstidesse,» ütles Kiik, lisades, et valitsuse teisipäevane otsus piirata testimisega kaasnevaid hüvesid on eelkõige selge sõnum meile, kes pole veel kaitsesüsti saanud.

Kiik tõdes, et vaktsineerimisplaani pole suudetud täita ehk täiskasvanud vaktsineeritute hõlmatus vähemalt ühe doosiga on praegu 68,3 protsenti, plaanis oli see näitaja 70 protsenti. Siinkohal on Kiige sõnul suur lootus just perearstidel, kelle abiga saaks tuua vaktsineerimise inimestele lähemale.