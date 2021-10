GRAAFIK ⟩ Herem: kaitseväe näide kinnitab, et vaktsineerimine töötab

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem ütles, et otsus nõuda teenistujatelt Covid-vaktsineerimise või haiguse läbipõdemise tõendit on tekitanud palju vastukaja, kuid praegune seis on tõestanud selle vajalikkust ja kasu.

«Meie ülesandeks on tagada Eesti riigi sõjaline kaitse. Seda saame teha ainult siis, kui meie inimesed on terved, üksused väljaõpetatud ja võitlusvõimelised,» ütles Herem. «Tänane seis näitab, et vaktsineerimine töötab ning tagab tingimused, et saaksime meile püstitatud ülesandeid täita. Eelmisel haiguse kõrgperioodil pidime teenistujate ja ajateenijate liikumist jõuliselt piirama, mis ei mõjunud moraalile hästi. Täna me seda enam tegema ei pea.»

Kaitseväe peaarsti kolonelleitnant Targo Lusti sõnul on kaitseväes olukord võrreldes ühiskonnaga üldiselt selgelt parem. «Kui kevadel oli kaitseväe ja riigi päevane Covid-19sse nakatumiste suhe ligikaudu 1:40-le, siis täna, kui vaktsineeritud on pea kõik kaitseväelased, on uute nakatumiste suhe kuus või enam korda väiksem, suurusjärgus 1:250-le,» ütles ta.

Kevadel, teise laine tipphetkel oli kaitseväes 269 nakatunut ning isolatsioonis ligi 1200 inimest. «Praegu, kui riigis on nakatumiste arv selgelt tõusuteel, on kaitseväes 40 nakatunut ning isolatsioonis veel 9 inimest. Vahest kõige olulisem märk vaktsineerimise positiivsest mõjust on see, et kui kaitseväes ka tekib uusi nakatunuid, on neid vaid mõni üksik – vaktsineerimine pärsib nakatumist ning viiruse võimalikku levikut kaitseväe sees,» lisas Lusti.

Ajateenistust läbivatest noormeestest ja neidudest on vaktsineeritud üle 90 protsendi. Ka sel nädalal alustasid teenistust ainult vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud ajateenijad.