Raul Adlas: meie töötajatel hakkab kaduma motivatsioon

Kuna EMOs on ooteaeg kuni seitse tundi, oleks inimesel mõistlik pöörduda oma tervisemurega perearsti poole. Adlas sõnas, et koormus on kasvanud 30 protsenti ja seda nii tavahaigete kui Covid-patsientide osas. Mõnel päeval on abivajajaid veelgi enam.

«Kõige hullem on see, et meie inimesed on üle koormatud ning kaduma hakkab motivatsioon. Kui sa rabeled kõvasti, aga ikka ja jälle tuleb tegelda inimestega, kes satuvad haiglaravile, kuna vaktsiinisüst on tegemata, siis pole mingit soovi sellist tööd teha,» ütles Adlas.