Riigikohus: kaitseväe harjutusvälja loomisesse tulnuks kaasata omanik

Kolleegium selgitas, et kuna harjutusvälja loomine toimus praegusel juhul enne planeeringute koostamist, siis oli see esimene menetlus, kus kaaluti maa-ala avalik-õigusliku seisundi muutmist. Sellepärast oleks tulnud kaebaja kui maaomanik harjutusvälja asutamisel ära kuulata. Kuna seda ei tehtud, siis on valitsuse korraldus formaalselt õigusvastane.

Nimelt on korralduse seletuskirja järgi kaitseväe keskpolügooni lähiümbruses vaja uusi maa-alasid nii Eesti üksuste kui ka riigis viibivate liitlasvägede väljaõppeks. See maa-ala vastas valikukriteeriumidele kõige paremini ja alternatiivne asukoht puudub.

Riigikohus juhtis tähelepanu sellele, et kui kaitseväe territoorium on julgeolekuala, kus kõrvalised inimesed ei tohi üldse viibida, siis harjutusväljal on keelatud liikuda üksnes harjutuste, õppuste ja muu ohtliku tegevuse ajal. Kuna Soodla harjutusväljal toimuv sõjaline väljaõpe on seadustega kooskõlas, siis kehtib sellele seaduses toodud erand, mis vabastab riigikaitselise tegevuse mürapiirangute alt.