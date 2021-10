Keskerakond lootis riigikogus kuulda ka Repsi enda sõnavõttu

«Mailist ennast kohal polnud ei eile ega täna ja see lootus, et ta läheb ise pulti ja teeb ettepaneku, ei täitunud,» sõnas Karilaid. Sellest tulenevalt otsustas fraktsioon tema sõnul ka hääletamata jätta.

Karilaid lisas, et hommikusel fraktsiooni koosolekul oli selge, et 51 vajalikku häält on olemas. «Seega see ei olnud enam määrava jõuga,» leidis ta.