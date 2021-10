Tallinna koolid jäävad pärast vaheaega osalisele distantsõppele

Ta kinnitas, et see pole ainult linnavalitsuse otsus. «Oleme seda direktoritega arutanud. Koduõppe nädalat on tema sõnul vaja esiteks selleks, et vähendada kontaktide arvu halvenevas olukorras. Teiseks selleks, et hinnata olukorda peale koolivaheaega. Kolmandaks selleks, et anda õpetajatele võimalus olla õpilastega vähem kontaktis sel perioodil, kui tõhustussüstide tegemine õpetajatele alles käib. «Olukorras, kus testimise kohta pole selget juhendit, me otsustasime, et ainuõige lähenemine on puhvernädal selleks, et olukorda õigesti hinnata. Kusjuures me peame arvestama sellega, et olukord halveneb veel rohkem ja me ei saa piirduda ühe nädalaga,» hoiatas Kõlvart.