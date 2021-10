Valimiskomisjon rahuldas Otepää valda puudutava kaebuse osaliselt

Kaebuses tuuakse välja, et Otepää valla valimiskomisjon märkis kehtetuks kaks hääletamissedelit, mille puhul valija tahe oli arusaadavalt väljendatud. Lisaks märgitakse kaebuses, et üht hääletamissedelit loeti topelt. Seetõttu palus kaebaja, kes kandideeris ka ise Otepää valla volikokku, et valla valimiskomisjon viiks läbi sedelite korduslugemise.

Vabariigi valimiskomisjon tutvus kaebusele lisatud fotodega kahest kehtetust sedelist. Neist ühe puhul on näha, et numbrit on parandatud ja pole üheselt selge, kas kirjas on 175 või 135. Seega on sedel kehtetu. Teise sedeli puhul on vabariigi valimiskomisjoni hinnangul pildilt näha, et sellele on kirjutatud registreerimisnumber 177 ning segadust numbrite 1 ja 7 eristamisel ei ole.