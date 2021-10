Kevadel oli see arusaadav, kuna siis meil ei olnud õpetajad vaktsineeritud ja laste vaktsiini polnud olemaski, aga praegu on meil teine olukord. Meil on koole Eestis ja kindlasti ka Tallinnas, kus lapsed on kõik vaktsineeritud ja me näeme, et see vaktsiin lastele töötab väga hästi.