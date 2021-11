Õllepood kogus meedikute toetuseks 14 000 euro ulatuses annetusi

«Üleval see kastike, kuhu ma alguses poetasin seemneks esimesed kohvi, tee ja šokolaadid. Nädalaga kasvas see mitmesajakordseks südametest tuleva tänutunde toel. Alumisel pildil näeb see stardikastike välja nii pisikesena, võrreldes kogu lauatäie sorteeritud kraamiga, mis ootab nüüd haiglatesse viimist, et süstida meedikutele energiat,» kirjutas Tüür sotsiaalmeedias.