Karis: kurjus on alati halb nõuandja, kriisis eriti

President kutsus poliitikuid rääkima enda valijatega: «Sõnum on ju lihtne – mida rohkem on vaktsineeritud vanemaid ja vanavanemaid, mida rohkem on vaktsineeritud noori, seda rohkem on võimalusi ühiskonna lahti hoidmiseks, ka koolides tavapärase õppetöö jätkamiseks.»

Praegu sureb kahe-kolme päevaga koroonaviirusega Eesti haiglates sama palju inimesi, kui mullu kaotas elu vägivallakuritegudes, meenutas riigipea. «Meedikud töötavad inimvõimete piiril, haiglate koormus aina kasvab, mis tähendab plaanilise ravi edasilükkamist inimestele, kes vajavad varem kokkulepitud ravi või uuringuid,» nentis ta.

President Karis ja linnapea Kõlvart rääkisid ühiskonnas süvenevast koroonaväsimusest, mis on kaasa toonud ka tigedaid üleskutseid näiteks meedikute või kaubandustöötajate vastu.

«Kurjus on alati halb nõuandja, kriisis eriti. See, mida me vajame, on igaühe hoolimine iseendast ja oma kaaskodanikest, kõigi nende toetamine, kes töötavad ühiskonna käigushoidmise nimel,» tõdes riigipea. «Vaktsineerige. Kandke avalikes kohtades maski. Vähendage omavahelisi kontakte. Lükake edasi perepeod. Olge tähelepanelikud enda ja kaaslaste suhtes.»

Mihhail Kõlvart ja Alar Karis. FOTO: Vabariigi Presidendi Kantselei

Kõlvarti sõnul toetab ta Karise mõtet, et sildistamine ja vaenlaste otsimine ei vii meid edasi. «Täna pole ühte kõigile ideaalset meedet, peame kasutama erinevaid võimalusi. Ennetamine on alati parem kui tagajärgedega võitlemine,» ütles linnapea, pidades õigeks võimalikult ulatuslikku vaktsineerimist, kui teaduspõhist lähenemist koroonakriisi seljatamisele.

Riigipea pidas tähtsaks omavalitsuste ja keskvalitsuse tihedat, usalduslikku koostööd, ka piirangute kehtestamisel, samuti parlamendierakondade koostegutsemist tervisekriisi ületamisel.